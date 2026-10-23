В штаб-квартире НАТО обсуждено сотрудничество между альянсом и Азербайджаном

Глава представительства Азербайджана при НАТО Джафар Гусейнзаде встретился со специальным представителем генерального секретаря НАТО по Кавказу и Центральной Азии, помощником генерального секретаря НАТО по партнерствам, послом Кевином Хамильтоном.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в ходе встречи стороны обсудили успешные результаты третьей рабочей встречи «Инициативы оперативной совместимости стран-партнеров (PCCI-26)», впервые проведенной в Азербайджане, а также учений по самооценке 1-го уровня (SEL1), прошедших с участием подразделений Азербайджанской армии, заявленных в программу Концепции оперативных возможностей НАТО.

На встрече состоялся продуктивный обмен мнениями о будущих перспективах сотрудничества в рамках азербайджано-натовского партнерства и других вопросах, представляющих взаимный интерес в рамках программы «Партнерство ради мира».