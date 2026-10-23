РЖД рассматривает новые маршруты доставки продукции из Азербайджана и Турции

ОАО "РЖД" изучает возможность доставки в Россию овощей и фруктов из Турции и Азербайджана по сухопутному маршруту, сообщил первый замглавы компании Вадим Михайлов в ходе Веронского евразийского экономического форума в Стамбуле.

"Развивается коридор "Север - Юг", который связывает нас со странами Ближнего Востока, Центральной и Юго-Восточной Азии, его протяженность превышает 7 тыс. км - от Санкт-Петербурга до портов Ирана и Индии. Основными драйверами роста в этом году стали транскаспийские и западные маршруты через Азербайджан и Иран, где объемы перевозок возросли соответственно на 19 и 24%. Дополнительный вклад внесли транзитные перевозки между Белоруссией и Афганистаном. Для российских ритейлеров прорабатываются варианты доставки плодоовощной продукции из Турции и Азербайджана по сухопутному маршруту транзитом через территорию Грузии", - заявил Михайлов.

Международный транспортный коридор (МТК) "Север - Юг" связывает север Европы с государствами Персидского залива и Индийского океана через Россию, Кавказ и Центральную Азию. Соглашение о создании этого мультимодального коридора было подписано в 2000 г. между Россией, Ираном и Индией, сейчас его участниками являются 12 стран. Коридор включает в себя три направления: западное - по западному берегу Каспия, восточное - соответственно, по восточному, транскаспийское - через Каспийское море.

Источник: INTERFAX.RU