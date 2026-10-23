Белый дом: Мелания Трамп содействовала прекращению огня в Олешках

Белый дом заявил, что Мелания Трамп содействовала договоренностям о прекращении огня в районе города Алешки Херсонской области.

«Первая леди США Мелания Трамп добилась прекращения огня между Россией и Украиной в Олешках — обе страны согласились временно приостановить все военные действия в городе, чтобы обеспечить доставку гуманитарной помощи и подготовить эвакуацию гражданского населения через специально выделенный безопасный коридор», — говорится в сообщении.

Локальное прекращение огня вступит в силу 29 октября.

«Гражданские лидеры с обеих сторон будут совместно посещать жителей Олешек на дому и определять необходимый им объем помощи. Жители, желающие эвакуироваться, получат координируемую поддержку и транспорт до выбранного ими пункта назначения. Я предполагаю, что некоторые захотят выехать в Россию, а некоторые — в Украину», — сказала Трамп.

Она также заручилась согласием «неангажированной американской медиаорганизации», которая будет сопровождать и документировать работу российских и украинских групп на местах на протяжении всего процесса. Это сыграет значительную роль в том, чтобы пожелания каждой семьи строго соблюдались.

Источник: ТАСС