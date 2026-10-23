Ибад Гусейнов рассказал о многочасовом задержании в аэропорту Грузии

Национальный герой Азербайджана Ибад Гусейнов заявил, что во время пребывания в аэропорту Грузии ему не объяснили причины задержания и предупредили об опасности въезда в страну.

В беседе с Musavat Гусейнов рассказал, что его помощник Сахиб Ширинов сообщил сотрудникам, что он является Национальным героем Азербайджана, и потребовал объяснить причины задержания. Однако ответа они не получили. По словам Гусейнова, после нескольких часов ожидания ему предложили вернуться в Азербайджан ближайшим рейсом, вновь сославшись на некую угрозу, не уточнив, в чём она заключается.

После этого Гусейнов обратился за помощью в посольство Азербайджана в Грузии. По поручению посла Фаига Гулиева в аэропорт направили консула Рояла Пашаева.

По словам Гусейнова, после принятых мер вопрос о въезде в Грузию был решён. Сейчас он находится под защитой посольства. Он также заявил, что после возвращения в Азербайджан намерен обратиться в суд в связи с произошедшим.

Гусейнов отметил, что прибыл в Грузию по приглашению для участия в мероприятии «Образец патриотизма Ибад Гусейнов — дружба Азербайджана и Грузии». По его словам, в Азербайджан он планирует вернуться завтра вечером.

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