На выборах президента Уругвая побеждает кандидат от оппозиции

Во втором туре президентских выборов в Уругвае победу одерживает оппозиционный кандидат Яманду Орси.

Об этом, ссылаясь на данные Избирательного суда Уругвая, сообщает ТАСС.

Орси, представляющий левоцентристскую коалицию «Широкий фронт», после обработки данных с 81,26% избирательных участков получил 942 470 голосов. Его оппонента, кандидата от правящей правоцентристской партии «Бланко» Альваро Дельгадо, поддержали 898 767 граждан.

Дельгадо признал свое поражение на выборах и поздравил своего соперника.

27 октября в Уругвае прошел первый тур президентских выборов, во время которого победитель не определился. Больше всего голосов набрал Орси, второе место занял Дельгадо, третье — кандидат от правой партии «Колорадо» Андрес Охеда.

Источник: Gazeta.Ru