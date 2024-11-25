Президент Уругвая поздравил с победой на президентских выборах оппозиционера Орси

С победой на выборах президента Уругвая действующий глава государства Луис Лакалье Поу поздравил кандидата от оппозиционной левоцентристской коалиции «Широкий фронт» Яманду Орси.

Об этом 25 ноября он написал в социальной сети Х (бывш. Twitter).

«Я позвонил Яманду Орси, чтобы поздравить его с избранием президентом нашей страны и отдать себя под его командование и начать переходный период, как только он поймет, что это уместно», — заявил Луис Лакалье Поу.

Орси побеждает во втором туре выборов президента Уругвая, набрав 942 470 голосов избирателей, следует из результатов подсчета голосов после обработки данных с 81,26% участков. За его соперника, кандидата от правящей правоцентристской Национальной партии Альваро Дельгадо, проголосовали 898 767 человек. Инаугурация избранного президента Уругвая пройдет в следующем году 1 марта.

Источник: Iz.Ru