Израиль предварительно одобрил соглашение о прекращении огня в Ливане

Израильские, американские и ливанские источники подтвердили, что Израиль предварительно одобрил предложенное соглашение с «Хезболла» о прекращении огня в Ливане, которое теперь подлежит окончательному одобрению Кабинетом министров.

Об этом сообщил израильский новостной портал Ynet.

По его данным, специальный посланник США по региону и эмиссар президента Джо Байдена Эймос Хокстин вечером 24 ноября проинформировал ливанских официальных лиц о решении Израиля.

Источник: ТАСС