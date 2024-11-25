Израиль предварительно одобрил соглашение о прекращении огня в Ливане
Израильские, американские и ливанские источники подтвердили, что Израиль предварительно одобрил предложенное соглашение с «Хезболла» о прекращении огня в Ливане, которое теперь подлежит окончательному одобрению Кабинетом министров.
Об этом сообщил израильский новостной портал Ynet.
По его данным, специальный посланник США по региону и эмиссар президента Джо Байдена Эймос Хокстин вечером 24 ноября проинформировал ливанских официальных лиц о решении Израиля.
Источник: ТАСС
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