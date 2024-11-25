Задержанного в Стамбуле с 70 килограммами золота военного атташе арестовали в СГБ

Состоялось судебное заседание по избранию меры пресечения в виде ареста в отношении Гахрамана Шамиль оглу Мамедова.

Как сообщает Report, установлено, что Мамедов Гахраман Шамиль оглы обвиняется по уголовному делу, расследуемому Службой государственной безопасности, по статьям 12.1, 206.3.2, 206.3.3 (контрабанда за пределами страны) и 341.1 (злоупотребление должностными полномочиями или превышение полномочий) Уголовного кодекса АР.

Решением Бакинского военного суда в отношении Г. Мамедова была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.

Отметим, что, по имеющимся данным, Г. Мамедов ранее занимал различные должности в структурах, находящихся в подчинении Министерства обороны, а последним местом его работы было Посольство Азербайджана в Саудовской Аравии, где он занимал должность военного атташе.

Напомним, что сообщалось о том, что полиция Стамбула задержала перед торговым центром подозреваемого с 70 килограммами золота.

Как сообщает турецкий канал NTV, 70 кг золота было обнаружено в ходе операции, проведенной Отделом по борьбе с контрабандой в Стамбуле, в соответствии с указаниями Стамбульской прокуратуры, у человека азербайджанского происхождения.

Задержанный человек представился дипломатом.

Подозреваемый, М.Г.Ш., был задержан, когда находился в такси и заявил, что золото принадлежит ему.