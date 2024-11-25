Посол РФ в Армении напомнил Иревану о союзнических обязательствах

Россия остается приверженной своим обязательствам по обеспечению безопасности Армении как в двустороннем формате, так и в рамках ОДКБ.

Об этом в интервью газете «Известия» заявил посол РФ в Армении Сергей Копыркин.

«Мы исходим из того, что реальных альтернатив российско-армянскому союзническому взаимодействию, включая сотрудничество в рамках ОДКБ, нет. Россия продолжает выполнять свои обязательства по обеспечению безопасности Армении в полном объеме», — подчеркнул Копыркин.

Он также отметил, что Москва ожидает активного участия армянских партнеров в создании системы равной и неделимой безопасности на Евразийском континенте.

Эта инициатива была предложена президентом России Владимиром Путиным 14 июня на встрече с руководством МИД РФ и подтверждена в ходе саммита БРИКС, прошедшего недавно в Казани.

Напомним, что ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян несколько раз заявлял, что страна заморозила свое членство в ОДКБ. В сентябре этого года Пашинян также называл ОДКБ «угрозой безопасности» Армении, заявлял, что точка невозврата в отношениях с организацией пройдена.

На это резонансное заявление отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил несогласие с оценками армянского премьера, подчеркнув, что от ОДКБ не исходит никакой угрозы: напротив, организация призвана защищать суверенитет своих стран-членов.