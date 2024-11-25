В Лянкяране прошел третий джазовый лагерь для молодежи – ФОТО

Бакинский джазовый фестиваль при поддержке Министерства молодежи и спорта Азербайджана организовал третий джазовый лагерь "I Am Jazzman!", который в этот раз прошел в Лянкяране.

По словам директора лагеря Лейлы Эфендиевой, основной целью организации джазовых лагерей является привлечение молодежи к интеллектуальной музыке, а также развитие джаза в регионах страны.

Первые два лагеря были организованы в Гахе и Газахе. На протяжении недели молодые начинающие музыканты получали уроки джаза от таких маститых музыкантов, как Раин Султанов, Шаин Новрасли, Гасим Халилов. В лагере были проведены мастер-классы для духовых инструментов, пиано и вокала. Наряду с этим, в программу лагеря входили занятия спортом, активные игры, просмотры фильмов о джазе, дискуссии и викторины, а также экскурсии по природным и исторический местами Лянкярана.

В завершение лагеря молодые музыканты выступили с гала концертом на центральной сцене Лянкярана. Зрители тепло приняли музыкантов, отметив, что впервые вживую слышат такого рода концерт, который удачно объединил национальную музыку с джазом.

Директор лагеря Лейла Эфендиева пожелала молодежи Лянкярана проявлять больше интереса к джазу и выразила надежду, что в скором времени джазовая музыка будет больше звучать в регионах Азербайджана.