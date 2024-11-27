Visionnaire Home Philosophy: мировой бренд теперь в Баку!
Visionnaire Home Philosophy, представленный в Лондоне, Милане, Лос-Анджелесе, Майами, Гонконге и других мегаполисах мира, теперь радует своим присутствием и в столице Азербайджана — Баку.
3 октября 2024 года состоялось торжественное открытие шоурума бренда, который призван привнести в ваш интерьер изысканность и стиль. Этот итальянский мебельный и интерьерный салон стал значимым событием не только для развития бизнес-отношений, но и для укрепления международных и культурных связей города.
Наша команда активно сотрудничает с местными и зарубежными дизайнерами и архитекторами, уже успешно реализуя разнообразные проекты. Обратите внимание: шоурум Visionnaire, расположенный по адресу улица Альберта Агарунова, 8Б, является официальным дистрибьютором бренда в Азербайджане.
Основанный в 1959 году в Италии, бренд Visionnaire сразу завоевал признание благодаря своему уникальному стилю и изысканным решениям в дизайне интерьеров. Visionnaire — это не просто мебель. Это воплощение итальянского качества, которое гармонично отражает ваш вкус в вашем доме или офисе.
Особое внимание бренд уделяет использованию экологически чистых материалов, безопасных для окружающей среды. Это придает мебели не только эстетическую красоту, но и дополнительную ценность. Вдохновленные элегантностью, роскошью и комфортом, дизайнеры Visionnaire создают проекты, которые идеально соответствуют индивидуальным предпочтениям и пожеланиям каждого клиента.
В бакинском салоне Visionnaire представлены коллекции мебели от мировых дизайнеров:
- стол Kerwan и кровать Aubade от Алессандро Ла Спада,
- офисный стол Jet Plane от Стива Леунга,
- диван Bastian для гостиной от Мауро Липпарини,
- диван Babylon Rack от Алессандро Ла Спада.
Наш шоурум предлагает высокий уровень обслуживания и гарантирует, что процесс доставки и клиентской поддержки будет максимально удобным и быстрым. Если вы хотите привнести в ваш дом или офис гармонию элегантности, утонченных деталей и премиального дизайна, обязательно посетите Visionnaire в Баку.
Адрес: улица Альберта Агарунова, 8Б
Контактный номер: +994 (51) 280 55 55
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