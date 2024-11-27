Visionnaire Home Philosophy: мировой бренд теперь в Баку!

Visionnaire Home Philosophy, представленный в Лондоне, Милане, Лос-Анджелесе, Майами, Гонконге и других мегаполисах мира, теперь радует своим присутствием и в столице Азербайджана — Баку.

3 октября 2024 года состоялось торжественное открытие шоурума бренда, который призван привнести в ваш интерьер изысканность и стиль. Этот итальянский мебельный и интерьерный салон стал значимым событием не только для развития бизнес-отношений, но и для укрепления международных и культурных связей города.

Наша команда активно сотрудничает с местными и зарубежными дизайнерами и архитекторами, уже успешно реализуя разнообразные проекты. Обратите внимание: шоурум Visionnaire, расположенный по адресу улица Альберта Агарунова, 8Б, является официальным дистрибьютором бренда в Азербайджане.

Основанный в 1959 году в Италии, бренд Visionnaire сразу завоевал признание благодаря своему уникальному стилю и изысканным решениям в дизайне интерьеров. Visionnaire — это не просто мебель. Это воплощение итальянского качества, которое гармонично отражает ваш вкус в вашем доме или офисе.

Особое внимание бренд уделяет использованию экологически чистых материалов, безопасных для окружающей среды. Это придает мебели не только эстетическую красоту, но и дополнительную ценность. Вдохновленные элегантностью, роскошью и комфортом, дизайнеры Visionnaire создают проекты, которые идеально соответствуют индивидуальным предпочтениям и пожеланиям каждого клиента.

В бакинском салоне Visionnaire представлены коллекции мебели от мировых дизайнеров:

стол Kerwan и кровать Aubade от Алессандро Ла Спада,

и кровать от Алессандро Ла Спада, офисный стол Jet Plane от Стива Леунга,

от Стива Леунга, диван Bastian для гостиной от Мауро Липпарини,

для гостиной от Мауро Липпарини, диван Babylon Rack от Алессандро Ла Спада.

Наш шоурум предлагает высокий уровень обслуживания и гарантирует, что процесс доставки и клиентской поддержки будет максимально удобным и быстрым. Если вы хотите привнести в ваш дом или офис гармонию элегантности, утонченных деталей и премиального дизайна, обязательно посетите Visionnaire в Баку.

Адрес: улица Альберта Агарунова, 8Б

Контактный номер: +994 (51) 280 55 55

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