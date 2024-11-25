Приоритеты бюджета: Наращивание потенциала Вооруженных сил и Великое возвращение

Благодаря последовательно проводимым продуманным реформам Азербайджан еще больше укрепил свои позиции в качестве ведущего государства региона.

Об этом заявила сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса председатель парламента Сахиба Гафарова, пишет АПА.

Она отметила, что в этом году наблюдается рост в ключевых секторах экономики: «Наша страна реализует крупные проекты, связанные с переходом на зеленую экономику. Восстановление освобожденных территорий и их реинтеграция в экономику страны составляют основу нашей национальной повестки дня. Наши соотечественники, бывшие вынужденные переселенцы возвращаются в родные края. Большое значение придается социальной сфере, повышаются зарплаты и пенсии».

Сахиба Гафарова добавила, что доходы и расходы госбюджета на предстоящий год находятся на рекордном уровне: «Приоритеты госбюджета 2025 года будут связаны с дальнейшим наращиванием потенциала Вооруженных сил, реализацией Великого возвращения. Проект государственного бюджета 2025 года и документы, включенные в пакет бюджета, были подробно обсуждены на заседаниях парламентских комитетов».