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Армянский депутат: Азербайджан укрепил международный имидж на саммите COP29, Армения осталась ни с чем

First News Media12:40 - 25 / 11 / 2024
Армянский депутат: Азербайджан укрепил международный имидж на саммите COP29, Армения осталась ни с чем

Азербайджану удалось использовать климатический саммит COP29 для укрепления своего имиджа на международной арене, тогда как Армения не смогла извлечь никаких выгод.

Об этом написал в соцсети депутат фракции «Честь имею» и член комиссии по обороне и безопасности парламента Тигран Абрамян, передают армянские СМИ.

Депутат подчеркнул, что Армения ожидала от саммита реализации двух ключевых задач: под давлением международного сообщества заставить Азербайджан пойти на уступки, что позволило бы достичь взаимопонимания с минимальными потерями для Армении. Во-вторых, под давлением заставить Баку освободить хотя бы часть «армянских пленных».

Однако, как отмечает депутат, ни одно из этих ожиданий не оправдалось.

Более того, Азербайджан использовал саммит как площадку для доведения до внимания мировой общественности преступлений Армении как агрессора.

Параллельно Баку подал новый иск против Иревана в Гаагский суд, отмечает депутат.

«Все это, однако, не помешало президенту США выразить благодарность Азербайджану за организацию саммита», — пишет Абрамян.

На этом фоне, как отмечает депутат, многие европейские политики просто проигнорировали проблему «армянских пленных».

«Вместо того чтобы защитить интересы Армении, власти допустили значительные просчеты, что негативно сказалось на нашей позиции как на саммите, так и за его пределами», — заключил Абрамян.

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