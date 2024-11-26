Грузинскую активистку не впустили в Армению из-за ее азербайджанского происхождения

Грузинскую активистку Самиру Байрамову, азербайджанку по национальности, не впустили в Армению.

Об этом сама Байрамова написала в соцсети X.

«Из-за плохой погоды самолет, направлявшийся в Тбилиси, совершил вынужденную посадку в аэропорту Иревана. Меня, гражданку Грузии, не впустили в страну, сказали: «Ваша национальность проблематична». Почему мы должны быть участниками этого конфликта? Это не соответствует демократическим заявлениям Никола Пашиняна», - отметила С.Байрамова в соцсети.