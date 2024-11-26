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Дуда: Мир на Южном Кавказе очень важен также и для Европейского региона

First News Media14:30 - Сегодня
Дуда: Мир на Южном Кавказе очень важен также и для Европейского региона

Военные действия в Украине оказывают воздействие и на Южный Кавказ.

Об этом на совместном с президентом Армении Ваагном Хачатуряном брифинге в Иреване заявил президент Польши Анджей Дуда.

Он заверил, что Польша хочет, чтобы все конфликты завершились миром, сообщают армянские СМИ.

По его словам, он поинтересовался у президента Армении, хочет ли Иреван видеть более широкое вовлечение Варшавы в урегулирование отношений между Арменией и Азербайджаном.

«Об этом я говорил и с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в рамках COP29. Мы хотим, чтобы армяне мирно жили на своей земле, чтобы они на Кавказе имели свое суверенное государство с четко очерченными границами», – пояснил президент Польши.

Он подчеркнул, что мир на Южном Кавказе очень важен также и для Европейского региона.

«Мы готовы оказать поддержку в этом вопросе», – отметил Дуда.

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