Минфин обнародовал расходы «зеленого бюджета» Азербайджана

Азербайджан начинает бюджетные реформы в рамках мер по борьбе с изменением климата и защите окружающей среды.

Об этом заявил министр финансов Самир Шарифов на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса, пишет Репорт.

«Начата маркировка расходов по «зеленому бюджету» в сельскохозяйственном секторе, целевых бюджетных фондах экологического профиля и стратегии социально-экономического развития на 2022-2026 годы. В 2025 году из 1,3 млрд манатов, выделенных на эти цели, 1 млрд манатов будет направлен на меры по адаптации и смягчению последствий изменения климата, а 300 млн манатов - на меры по защите окружающей среды», - сообщил Шарифов.