Генпрокуратура Узбекистана объявила новые подробности уголовного дела, связанные с покушением на Комила Алламжонова

Генеральная прокуратура Республики Узбекистан 25 ноября объявила о задержании дополнительных лиц, причастных к покушению на убийство бывшего руководителя департамента информационной политики Администрации Президента Узбекистана Комила Алламжонова, которое произошло 26 октября текущего года.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на центральное государственное информационное агентство Узбекистана (УзА).

«В ходе проведенных следственных и оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что к совершению данного преступления причастны в общей сложности семь человек. В отношении пяти из них применена мера пресечения в виде заключения под стражу, а двое объявлены в розыск», — отмечают в Генеральной прокуратуре.

Среди фигурантов — обвиняемый гражданин Узбекистана Жавлон Юнусов, который был задержан в Южной Корее и экстрадирован на родину.

Также установлено местонахождение разыскиваемого обвиняемого К. С. в Республике Казахстан, где он скрывался, и с его участием проведены следственные действия.

Отметим, что на днях были уволены некоторые должностные лица правоохранительных органов Узбекистана, в том числе председатель Службы государственной безопасности Узбекистана. По данным источника УзА, эти отставки были осуществлены в рамках дела, связанного с покушением на убийство Комила Алламжонова.

Напомним, что инцидент произошел в ночь на 26 октября в Кибрайском районе Ташкентской области. Двое неизвестных открыли огонь по внедорожнику, в котором находился К.Алламжонов, после чего скрылись. По факту обстрела возбуждено уголовное дело по статьям 25 и 97 Уголовного кодекса Узбекистана («Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Умышленное убийство»).

Отметим, что Комил Алламжонов занимал пост пресс-секретаря президента Узбекистана с 2017 по 2018 год, после чего возглавлял Агентство информации и массовых коммуникаций. В 2022 году он вернулся в администрацию президента, а в сентябре 2023 года ушел с должности главы департамента информационной политики, объявив о планах работать в частном секторе.