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Возвращение Трампа: Новая надежда для азербайджано-американских отношений

First News Media17:09 - Сегодня
Возвращение Трампа: Новая надежда для азербайджано-американских отношений

Предстоящая деятельность избранного президента США Дональда Трампа сыграет еще более важную роль в обеспечении безопасности в мире. Таково мнение главы Азербайджанского государства Ильхама Алиева, высказанное им в состоявшейся 25 ноября телефонной беседе с Трампом, который одержал уверенную победу на президентских выборах 5 ноября.

Поздравив Дональда Трампа с избранием, Ильхам Алиев отметил, что его убедительная победа является явным выражением большой поддержки и доверия американского народа к проводимому им политическому курсу.

Он напомнил, что в период первого президентского срока Трамп уделял особое внимание укреплению дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и США, и выразил надежду, что будут прилагаться совместные усилия для продвижения двусторонних отношений.

В свою очередь, Трамп подчеркнул важность совместных усилий с целью развития сотрудничества между двумя странами.

О сложившихся добрых взаимоотношениях между президентами Ильхамом Алиевым и Дональдом Трампом известно давно. Собственно, азербайджанский лидер никогда и не скрывал своего теплого отношения к бывшему и будущему главе Белого дома, проводимой им политике, нацеленной на повышение благосостояния собственного народа без вмешательства во внутренние дела других государств.

Ильхам Алиев обозначил свои предпочтения, связанные с исходом президентских выборов в США, еще за несколько месяцев до этих выборов - на Шушинском медиафоруме, прошедшем 20 июля этого года. Он отметил, что смотрит на данный вопрос с призмы Баку. В частности, ему импонирует озвученный Трампом тезис о том, что при его правлении не было войн. «При нем Америка не начинала войн, не было Вьетнама, Кореи, Югославии, Афганистана, Ливии, Ирака, Сирии, как говорится, to be continued. Вот в этот период этого не было. Ну, это, наверное, стоит того, чтобы к этому относиться с огромным уважением», - отметил Ильхам Алиев. Также в Азербайджане, по его словам, разделяют четкую позицию Трампа по вопросу сохранения традиционных ценностей.

Анализируя развитие отношений между двумя странами, можно прийти к выводу, что при республиканской администрации эти связи были более стабильными, более продуктивными и ориентированными на достижение конкретных результатов.

В целом сотрудничество Азербайджана и США под руководством Трампа можно охарактеризовать как успешное, опирающееся на взаимное уважение и признание важности поддержки друг друга на различных направлениях.

Именно на период первого президентского срока Дональда Трампа пришлось восстановление Азербайджаном исторической справедливости, его территориальной целостности после 30-летней армянской оккупации. Произошло это в том числе и благодаря невмешательству Соединенных Штатов. Учитывая роль и прямое или косвенное участие США во многих, если не во всех конфликтах в мире, это был тот самый редкий случай невмешательства, когда Азербайджан, не столкнувшись с давлением Вашингтона, сумел быстро решить вопрос в рамках международного права, положив конец растянувшемуся на три десятилетия конфликту. Тем самым Трамп поспособствовал приходу долгожданного мира на Южный Кавказ.

Давление на Азербайджан началось позже, с приходом возглавляемой Джо Байденом демократической администрации, традиционно подпитываемой в значительной степени армянским лобби. Неприемлемые высказывания в адрес Азербайджана, угрозы и шантаж, а также возобновление действия санкций в рамках принятой против республики еще в 1992 году пресловутой 907-й поправки к Акту о поддержке свободы – вот то, чем запомнилось для Баку четырехлетнее правление Байдена.

А между тем это Азербайджан в числе первых из стран, не являющихся членами НАТО, вошел в созданную Вашингтоном антитеррористическую коалицию и принял участие в миротворческой миссии в Афганистане, одновременно обеспечивая воздушный коридор для снабжения сил этой коалиции в указанной стране. Это азербайджанские миротворцы совместно с турецкими военными покинули Афганистан последними, прикрывая безобразное и позорное бегство американских сил по приказу Байдена.

«Это было наше обязательство перед нашим партнерством. Когда мы были им нужны, для Афганистана и по многим другим причинам, я помню, сколько раз высокопоставленные представители Транспортного командования и Министерства обороны США посещали Азербайджан и выражали благодарность за нашу помощь… Но после того, как миссия в Афганистане завершилась, что они сделали? Они снова ввели против нас санкции в рамках 907-й поправки без какой-либо логики или объяснения. Вот как они отплатили нам за то, что мы были хорошим партнером и другом. И как вы думаете, что может думать народ Азербайджана о работе с этой администрацией? Когда ты им нужен, ты хороший парень, и они приходят и говорят приятные слова. Но когда ты им не нужен, они не только игнорируют тебя, но и вводят против тебя санкции. За что? За восстановление нашего суверенитета и территориальной целостности», - сказал Ильхам Алиев.

Вполне естественно, что Азербайджан разочарован подобным отношением к себе со стороны действующей американской администрации и обеспокоен ее попытками создать искусственные разделительные линии на Кавказе без учета интересов Баку. Такой подход не только несправедлив, но и создает дополнительные сложности в развитии взаимопонимания и сотрудничества в регионе.

С возвращением Трампа у Баку появилась надежда на то, что новая администрация внесет в свой внешнеполитический курс необходимые коррективы, в рамках которых понимание роли и потенциала истинных партнеров США, таких как Азербайджан, возрастет.

Азербайджан обладает значительным потенциалом, который может быть направлен на укрепление партнерских отношений, достижение взаимовыгодных целей и развитие консолидации, а не на создание напряженности или взаимного отчуждения. Этот потенциал уже доказал свою ценность и может стать важным фактором для достижения стабильности и процветания не только на Кавказе, но и в более широком геополитическом контексте. Однако для этого требуется честный и сбалансированный подход со стороны США.

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