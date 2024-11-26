Завершен процесс подготовки к совместным тактическим учениям «Араз-2024», проводимым вблизи населенного пункта Асландуз иранской провинции Ардебиль с участием подразделений специального назначения Сухопутных войск Азербайджанской армии и Сухопутных войск Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

По сообщению пресс-службы Министерства обороны Азербайджана, согласно сценарию, личный состав ознакомился с местностью на учебном полигоне, после чего на заседании были заслушаны доклады командиров.

В рамках очередного этапа совместных тактических учений «Араз-2024» военнослужащие обеих стран приступили к тренировкам в учебной зоне.

https://mod.gov.az/ru/news/zavershen-process-podgotovki-k-sovmestnym-takticheskim-ucheniyam-araz-2024-53440.html