Стали известны новые подробности трагической смерти Лиама Пейна – ФОТО

Британский певец и бывший участник поп-группы One Direction Лиам Пейн был обнаружен мертвым в Аргентине – по данным полиции Буэнос-Айреса, 31-летний музыкант упал с третьего этажа отеля.

Издание TMZ сообщает о новых подробностях смерти артиста, отмечая, что Лиам Пейн пытался сбежать из своего отеля, когда упал с высоты и погиб – подчеркивается, что в отеле знали, что он угрожал использовать балкон как средство побега, но несмотря на это оставили его одного, о чем сообщают свидетели, полицейский отчет, звонок в службу 911 и видеонаблюдение.

Отмечается, что на снимках с видеонаблюдения из отеля в Буэнос-Айресе видно, как Л.Пейн, будучи явно под воздействием запрещенных препаратов, ведет себя беспокойно в холле, после чего работники отеля относят его в номер – происходит это за несколько минут до трагедии.

TMZ рассказывает, что, когда сотрудники отеля довели Лиама до его номера, он сопротивлялся им, явно не желая входить внутрь, но в итоге был помещен в свой гостиничный номер.

Отмечается, что один из работников позвонил в 911 через несколько минут и сообщил, что они боятся, что Лиам Пейн может использовать балкон и навредить себе – в расшифровке звонка сотрудник отеля заявляет следующее: «Я не знаю, в опасности ли его жизнь. Он в номере с балконом, и, ну, мы немного боимся...»

Очевидно, он пытался выбраться через балкон, потому что, когда его тело нашли, на нем была сумка через плечо, которой не было, когда его несли из холла в номер. Похоже, Лиам пытался переместиться с балкона 3-го этажа на балкон 2-го этажа, а затем прыгнуть на землю. Эта теория подтверждается полицейским отчетом, который сообщает, что через два дня после смерти Л.Пейна сотрудник отеля спустился в номер прямо под его балконом на 2-м этаже и обнаружил коричневую кожаную сумку (не ту, что была на его плече), а также различные таблетки и бутылку виски. В полицейском отчете говорится, что сумка принадлежала Лиаму Пейцну - таким образом, предположительно, он сбросил сумку на балкон второго этажа перед тем, как попытаться спуститься сам.

Сообщается, что Лиам, возможно, был в бессознательном состоянии, когда упал, но явно был в сознании, когда прикрепил сумку к плечу и шел к балкону.

Напомним, что по делу о смерти экс-солиста One Direction арестовано три человека.

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Фото: TMZ.com