Азербайджанские таможенники пресекли контрабанду крупной партии лекарственных препаратов и медикаментов – ФОТО

В результате комплексных мероприятий, проведенных сотрудниками Главного оперативно-следственного управления Государственного таможенного комитета с участием специалистов Минздрава Азербайджана, была обнаружена и изъята крупная партия ввезенных на территорию страны контрабандным путем лекарственных препаратов и медикаментов сомнительного происхождения и качества – 7565 ампул, 1781 флакон, 10207 конволют-препаратов и 284 единицы одноразовых медицинских средств, 34 упаковки, 1238 шприцев (игл).

Информацию об этом распространило Управление по печати и связям с общественностью ГТК.

Было предотвращено распространение этих лекарственных препаратов в аптеках Баку и Сумгайыта.

По факту проводится расследование.