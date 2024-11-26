Белый дом подтвердил, что Байден будет присутствовать на инаугурации Трампа

Белый дом подтвердил, что действующий президент США Джо Байден и его супруга Джилл Байден будут присутствовать на инаугурации избранного главы вашингтонской администрации Дональда Трампа 20 января.

«Президент пообещал, что он будет присутствовать на инаугурации вне зависимости от того, кто победит на выборах, он и первая леди выполнят это обещание и посетят инаугурацию», - сказал заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс на брифинге для журналистов на борту президентского самолета по пути в Нью-Йорк.

Он добавил, что Байден рассматривает посещение инаугурации Трампа как демонстрацию приверженности демократическим ценностям, а также подчеркнул, что действующая администрация продолжит содействовать упорядоченной и эффективной передаче полномочий.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заверила, что Байден примет участие в инаугурации своего преемника независимо от того, кто одержит победу на выборах главы государства.

Источник: ТАСС