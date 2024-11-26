ООО AzInTelecom приняло участие в Africa Tech Festival 2024 - ФОТО

ООО AzInTelecom, функционирующее при Министерстве цифрового развития и транспорта, приняло участие в международной выставке-конференции Africa Tech Festival 2024 в Южно-Африканской Республике (ЮАР).

ООО AzInTelecom представило свой стенд на мероприятии, состоявшемся в столице ЮАР - Кейптауне. Посетителям была предоставлена подробная информация о продуктах и услугах AzInTelecom. Большинство посетителей были представителями банковского сектора и сектора финансовых технологий на Африканском континенте.

В ходе мероприятия посетители проявили большой интерес к платформе цифровых решений SİMA и высоко оценили возможности облачных сервисов AzInTelecom.

В ежегодном фестивале Africa Tech Festival традиционно принимают участие компании, специализирующиеся в сфере информационных и коммуникационных технологий, из многих стран мира, в большей степени из Африки.

Мероприятие предоставляет значимые возможности для установления торговых отношений и расширения международного сотрудничества. В этом году в рамках мероприятия прошли выставки и семинары, на которых эксперты поделились своими знаниями, а компании продемонстрировали свои новейшие технологические продукты.

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