Глава МИД РФ: Запад пытается организовать цветную революцию в Грузии

Коллективный Запад провоцирует внутренние конфликты, пытается развязать цветную революцию в Грузии.

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на 20-м заседании Совещания глав органов безопасности и разведслужб государств - участников СНГ.

«Коллективный Запад провоцирует внутренние конфликты, очаги напряженности, не брезгует различными грязными геополитическими технологиями - от организации масштабных информационных войн до прямого развязывания цветных революций, как это сейчас пытаются сделать в Грузии», - заявил министр.

Как отметил глава МИД РФ, Запад активно использует разветвленную сеть неправительственных организаций «для дестабилизации внутриполитической обстановки в государствах глобального Юга и глобального Востока». «Дошло до того, что для реализации своего деструктивного геополитического замысла, в том числе на пространстве СНГ, западники прибегают к ресурсам экстремистских сил», - подчеркнул Лавров.

Источник: ТАСС