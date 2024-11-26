В Азербайджане предложили принять Госпрограмму по раннему выявлению нарушений аутизма

Среди детей существуют некоторые расстройства спектра (например, расстройства аутистического спектра), для диагностики и лечения которых требуется комплексный подход в сфере здравоохранения и социальной защиты.

Раннее выявление и вмешательство в таких случаях крайне важны для поддержания развития ребенка.

Об этом заявил депутат Солтан Мамедов во время обсуждения законопроекта «О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2025 год» на пленарном заседании Милли Меджлиса, сообщает AПA.

Он отметил, что сегодня важно принять государственную программу по раннему выявлению и последующей реабилитации нарушений аутизма, связанных с генетическими факторами и факторами окружающей среды.

«Ранняя диагностика, качественная реабилитация в долгосрочной перспективе послужат снижению финансового бремени как государственного бюджета, так и населения», - сказал парламентарий.