Учительница, погибшая в аварии, ехала на занятия на новом автомобиле – ФОТО

В результате страшной дорожной аварии в Сабирабаде одной из погибших стала учительница.

Как сообщает tns.az, жертвой ДТП стала Салатын Рахман гызы Абузарова, работавшая учительницей в одной из средних школ города Ширван. Родом из Сабирабадского района, С.Абузарова утром отправилась на занятия на недавно приобретенном автомобиле марки “Daewoo”, однако попала в аварию. Она скончалась на месте происшествия.

Напомним, что сегодня утром произошла тяжелая авария, в результате которой погибли три человека. Инцидент произошел на территории села Минбаши Сабирабадского района. В результате столкновения автомобилей марок “Toyota” и “Daewoo” погибли три человека, еще трое получили ранения.

Среди погибших: Самир Курбанали оглу Умудов, 1992 года рождения, житель села Минбаши Сабирабадского района, Салатын Рахман гызы Абузарова, 1993 года рождения, жительница села Хашимханлы, Манаф Поладхан оглу Гаджиев, 1971 года рождения, житель села Минбаши.

Среди раненых: Сакит Реван оглу Гусейнов, 1986 года рождения, житель села Чолбешдели, Али Самир оглу Умудов, 2017 года рождения, Нурай Самир кызы Умудова, 2016 года рождения. Пострадавшие доставлены в городскую больницу Ширвана.

Тела, зажатые в автомобилях, были извлечены сотрудниками Министерства по чрезвычайным ситуациям и переданы соответствующим органам.

По факту проводится расследование в Сабирабадском районном отделе полиции.

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