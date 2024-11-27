В ДТП в Сабирабаде погибли три человека - ОБНОВЛЕНО
В дорожно-транспортном происшествии в селе Гарагадж Сабирабадского района погибли 3 человека.
Это жители Сабирабада Умудов Самир Гурбангулу оглу, Гаджиев Манаф Поладхан оглу и жительница Саатлы Абизарова Салаты Рахман гызы.
Ещё двое пострадавших размещены в городскую больницу Ширвана.
По факту проводится расследование.
10:03
В селе Гарагадж Сабирабадского района произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали пять человек.
При столкновении двух автомобилей недалеко от железнодорожного переезда на территории села травмы различной степени тяжести получили пять человек, пишет Репорт.
Пострадавшие доставлены в Ширванскую городскую центральную больницу, их личности устанавливаются.
По факту ведется расследование.