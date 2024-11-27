В ДТП в Сабирабаде погибли три человека - ОБНОВЛЕНО

В дорожно-транспортном происшествии в селе Гарагадж Сабирабадского района погибли 3 человека.

Это жители Сабирабада Умудов Самир Гурбангулу оглу, Гаджиев Манаф Поладхан оглу и жительница Саатлы Абизарова Салаты Рахман гызы.

Ещё двое пострадавших размещены в городскую больницу Ширвана.

По факту проводится расследование.

10:03

В селе Гарагадж Сабирабадского района произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали пять человек.

При столкновении двух автомобилей недалеко от железнодорожного переезда на территории села травмы различной степени тяжести получили пять человек, пишет Репорт.

Пострадавшие доставлены в Ширванскую городскую центральную больницу, их личности устанавливаются.

По факту ведется расследование.