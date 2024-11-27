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Азербайджанца, спасшего пассажиров горевшего самолета, наградят

First News Media15:05 - Сегодня
Азербайджанца, спасшего пассажиров горевшего самолета, наградят

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев рассказал «Газете.Ru», что попросил главу Краснодарского края наградить Султана Султанова, торговца фруктами на рынке в Краснодаре, который спас пассажиров загоревшегося SSJ-100 авиакомпании «Азимут» в Анталье. Сам парламентарий планирует направить мужчине благодарственное письмо.

«Горжусь нашим земляком. Султан проявил героизм и находчивость в сложной ситуации. На такое способен не каждый. Только тот, для кого мужество — не просто звук, а жизненный принцип. Мы обязаны отметить его храбрый поступок. Поэтому я обратился к губернатору Кубани Вениамину Кондратьеву. Со своей стороны направлю Султану благодарственное письмо депутата Государственной думы», — отметил Гусев.

Возгорание Sukhoi Superjet 100 при посадке в турецком аэропорту произошло вечером 24 ноября. Самолет выполнял рейс из Сочи в Анталью, на борту находились 89 пассажиров и 6 членов экипажа.

Лайнер садился в сложных погодных условиях. После грубой посадки из-за сдвига ветра загорелся левый двигатель, начался пожар. Молодая стюардесса запаниковала и не смогла открыть аварийный выход. Пассажир судна Султан Султанов помог ей открыть дверь и вместе с членами экипажа выводил детей и взрослых из горящего самолета.

Сам Султан летел за товаром в Египет транзитом через Турцию.

«Все испугались. Она тоже, девушка молодая – растерялась. Я ей сказал: «Пожалуйста, откройте дверь немедленно. Если не откроете, все погибнут». - Она сказала: «Не могу». Тогда я сам открыл дверь», — рассказал Султан.

Мужчина заверил, что не считает себя героем. «Бог нас спас. Я обычный торгаш. Просто занимаюсь фруктами», — пояснил он Telegram-каналу Mash.

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