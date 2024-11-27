Норвегия предложила платформу для будущих переговоров между Ираном и США

Заместитель главы МИД Ирана Маджид Тахт-Раванчи отправился в Осло для того, чтобы заложить основу для будущих двусторонних переговоров с США.

Об этом сообщила газета Farhikhtegan со ссылкой на источник.

По его информации, норвежская сторона выступила с такой инициативой, чтобы подготовить фундамент для будущего прямого диалога между Тегераном и Вашингтоном.

В то же время отмечается, что существуют сомнения относительно того, будут ли действительно созданы условия для проведения двусторонних переговоров.

Источник: РБК