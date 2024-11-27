Герои фильма «Приключение Паддингтона 3» заговорили на азербайджанском языке – ФОТО – ВИДЕО

В кинотеатре премиум класса «CineMastercard», расположенном в ТЦ «Dəniz Mall», прошла презентация семейной комедии «Приключение Паддингтона 3», с профессиональным азербайджанским дубляжом.

В закрытом показе приняли участие не только взрослые, но и дети, а также специальные гости международной платёжной системы «Mastercard» в рамках программы «Priceless», известные личности, общественные деятели, журналисты, блогеры, предприниматели и руководители крупных организаций.

По инициативе сторон партнёра Cinema Distribution, кинотеатра CineMastercard и при поддержке правообладателя проекта – компании VOЛЬGА, для азербайджанской аудитории был выполнен профессиональный дубляж фильма «Паддингтон 3».

Работа над дубляжом была доверена опытной команде специализированной дубляжной компании, которая сделала всё возможное, чтобы сохранить оригинальную атмосферу и дух фильма, а также передать зрителям искренние эмоции героев. Особое внимание уделялось деталям, чтобы голоса персонажей и их реплики звучали естественно и органично, соответствуя задумке создателей картины.

«Cinema Distribution, кинотеатр CineMastercard и кинокомпания VOЛЬGА гордятся результатом совместной работы и верят, что профессиональный подход к локализации фильма поможет зрителям ещё больше насладиться увлекательной историей любимого героя – медвежонка Паддингтона», - отмечают в CineMastercard.

Отметим, что на азербайджанском языке фильм озвучили Мурад Дадашов, Кямран Агабалаев, Санубар Искендерли, Земфира Абдулсамедова, Наджиба Гусейнова, Офелия Новрузгызы, Вюгар Гусейнов, Вюсал Муртузалиев, Масма Аслангызы, Нофель Шахмароглы, Ирана Керимова, Саид Мамедов, Севда Бийик и Мамедбагир Эйвазов. Режиссёр дубляжа - Вюгар Гусейнов, продюсер и звукорежиссёр – Теймур Керимов, перевод – Айтен Насирли.

Сюжет: Паддингтон и семейство Браунов отправляются на родину медвежонка – в дремучее Перу! Однако на месте оказывается, что любимая тетушка Люси по таинственной причине сама отправилась в путешествие. Теперь все семья пускается в захватывающее приключение вслед за ней по рекам, лесам и горным пикам огромной Амазонии.

«Приключения Паддингтона 3» – фильм производства StudioCanal и режиссера-дебютанта Дагала Уилсона по мотивам серии международных детских бестселлеров от британского писателя Майкла Бонда.

В фильме снимались обладательница «Оскара» Оливия Колман, номинант на «Оскар» Антонио Бандерас, номинированная на премию BAFTA Эмили Мортимер и Карла Тоус. Также к своим ролям вернулись знакомые по франшизе актеры: Хью Бонневилль, Джули Уолтерс, Джим Бродбент, Мадлен Харрис и Сэмюэл Джослин. Тетю Люси вновь озвучила Имелда Стонтон, а Паддингтона – Бен Уишоу (лауреат премии BAFTA).

Фильм заметно отличается от предыдущих частей. Раньше действие разворачивалось в лондонском доме семьи Браунов, который стал домом и для Паддингтона. Но теперь все иначе. Брауны отправляются в дикие дебри навстречу неизвестности. По ходу этого путешествия каждый из героев понимает что-то новое о себе и своем месте в семье. Испытания помогают им сплотиться. «Приключения Паддингтона 3» напоминают зрителю: откуда бы вы ни были родом, вы всегда сможете обрести свой истинный дом и изменить мир к лучшему.

Показ фильма «Приключение Паддингтона 3» с профессиональным азербайджанским дубляжом начнётся в сети кинотеатров премиум класса «CineMastercard» с 28 ноября.

Фото предоставлены пресс-службой CineMastercard