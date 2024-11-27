 Герои фильма «Приключение Паддингтона 3» заговорили на азербайджанском языке – ФОТО – ВИДЕО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Lifestyle

Герои фильма «Приключение Паддингтона 3» заговорили на азербайджанском языке – ФОТО – ВИДЕО

Феликс Вишневецкий15:29 - Сегодня
Герои фильма «Приключение Паддингтона 3» заговорили на азербайджанском языке – ФОТО – ВИДЕО

В кинотеатре премиум класса «CineMastercard», расположенном в ТЦ «Dəniz Mall», прошла презентация семейной комедии «Приключение Паддингтона 3», с профессиональным азербайджанским дубляжом.

В закрытом показе приняли участие не только взрослые, но и дети, а также специальные гости международной платёжной системы «Mastercard» в рамках программы «Priceless», известные личности, общественные деятели, журналисты, блогеры, предприниматели и руководители крупных организаций.

По инициативе сторон партнёра Cinema Distribution, кинотеатра CineMastercard и при поддержке правообладателя проекта – компании VOЛЬGА, для азербайджанской аудитории был выполнен профессиональный дубляж фильма «Паддингтон 3».

Работа над дубляжом была доверена опытной команде специализированной дубляжной компании, которая сделала всё возможное, чтобы сохранить оригинальную атмосферу и дух фильма, а также передать зрителям искренние эмоции героев. Особое внимание уделялось деталям, чтобы голоса персонажей и их реплики звучали естественно и органично, соответствуя задумке создателей картины.

«Cinema Distribution, кинотеатр CineMastercard и кинокомпания VOЛЬGА гордятся результатом совместной работы и верят, что профессиональный подход к локализации фильма поможет зрителям ещё больше насладиться увлекательной историей любимого героя – медвежонка Паддингтона», - отмечают в CineMastercard.

Отметим, что на азербайджанском языке фильм озвучили Мурад Дадашов, Кямран Агабалаев, Санубар Искендерли, Земфира Абдулсамедова, Наджиба Гусейнова, Офелия Новрузгызы, Вюгар Гусейнов, Вюсал Муртузалиев, Масма Аслангызы, Нофель Шахмароглы, Ирана Керимова, Саид Мамедов, Севда Бийик и Мамедбагир Эйвазов. Режиссёр дубляжа - Вюгар Гусейнов, продюсер и звукорежиссёр – Теймур Керимов, перевод – Айтен Насирли.

Сюжет: Паддингтон и семейство Браунов отправляются на родину медвежонка – в дремучее Перу! Однако на месте оказывается, что любимая тетушка Люси по таинственной причине сама отправилась в путешествие. Теперь все семья пускается в захватывающее приключение вслед за ней по рекам, лесам и горным пикам огромной Амазонии.

«Приключения Паддингтона 3» – фильм производства StudioCanal и режиссера-дебютанта Дагала Уилсона по мотивам серии международных детских бестселлеров от британского писателя Майкла Бонда.

В фильме снимались обладательница «Оскара» Оливия Колман, номинант на «Оскар» Антонио Бандерас, номинированная на премию BAFTA Эмили Мортимер и Карла Тоус. Также к своим ролям вернулись знакомые по франшизе актеры: Хью Бонневилль, Джули Уолтерс, Джим Бродбент, Мадлен Харрис и Сэмюэл Джослин. Тетю Люси вновь озвучила Имелда Стонтон, а Паддингтона – Бен Уишоу (лауреат премии BAFTA).

Фильм заметно отличается от предыдущих частей. Раньше действие разворачивалось в лондонском доме семьи Браунов, который стал домом и для Паддингтона. Но теперь все иначе. Брауны отправляются в дикие дебри навстречу неизвестности. По ходу этого путешествия каждый из героев понимает что-то новое о себе и своем месте в семье. Испытания помогают им сплотиться. «Приключения Паддингтона 3» напоминают зрителю: откуда бы вы ни были родом, вы всегда сможете обрести свой истинный дом и изменить мир к лучшему.

Показ фильма «Приключение Паддингтона 3» с профессиональным азербайджанским дубляжом начнётся в сети кинотеатров премиум класса «CineMastercard» с 28 ноября.

Фото предоставлены пресс-службой CineMastercard

Поделиться:
267

Актуально

МнениеПроведение COP29 в Азербайджане: шаг к глобальным изменениям и новым возможностям
ОбществоНазваны сайты, подвергшиеся наибольшему количеству кибератак во время COP29
ПолитикаБаку резко отреагировал на недружественный в отношении Азербайджана шаг ...
ОбществоВ эти дни в Баку ожидаются ливни

Lifestyle

Песня «Ay Laçın» в исполнении Замика прозвучала в турецком сериале – ВИДЕО
Орхан Зейналлы: «Настало время важных событий и перемен» - ФОТО
Герои фильма «Приключение Паддингтона 3» заговорили на азербайджанском языке – ФОТО – ВИДЕО
Сибель Джан упала во время выступления на сцене – ВИДЕО

Выбор редактора

Каспийские тюлени: численность, угрозы и возможные пути спасения – ИНТЕРВЬЮ с Тариэлем Эйбатовым – ФОТО
Парижское климатическое соглашение: как мир сражается за температурный баланс – ФОТО – ВИДЕО
Глобальное потепление: как мировое сообщество борется с главной экологической проблемой? – ФОТО – ВИДЕО
Почему СОР29 имеет огромное значение для всего мира? Все, что нужно знать об изменении климата – ФОТО
Азербайджанская инвестиционная компания вносит вклад в устойчивое развитие ненефтяного сектора

Новости для вас

В Сети появились редкие архивные кадры Муслима Магомаева - ВИДЕО
Стали известны новые подробности трагической смерти Лиама Пейна – ФОТО
Дженнифер Лопес подозревают в романе с охранником – ФОТО
Натаван Хабиби рассказала о семейной драме: «Она всегда отталкивала нас…» – ВИДЕО

Последние новости

Генеральному секретарю ООН вручена памятная монета, символизирующая наследие Низами ГянджевиСегодня, 21:20МИД РФ: Страны Запада на COP29 стремились избежать ответственности за климатическое финансированиеСегодня, 21:00ЕБРР: Развитие рынков капитала в Азербайджане достигло важного этапаСегодня, 20:40Из Германии реадмиссированы 37 граждан АзербайджанаСегодня, 20:20Министр прокомментировал информацию о закрытии в стране 1500 школСегодня, 20:00Azerconnect Group на страницах журнала TIMEСегодня, 19:40Названы сайты, подвергшиеся наибольшему количеству кибератак во время COP29Сегодня, 19:20Сотрудник одного из местных банков арестован по обвинению в хищении на сумму 3,5 млн манатовСегодня, 18:55Батуми стал обладателем туристического ОскараСегодня, 18:38Азербайджан пресек попытку присвоения Арменией песни Шовкет Алекперовой «Yar gəldi yar»Сегодня, 18:20В Баку продлевается работа ряда автобусных маршрутовСегодня, 18:00В Азербайджане произошло землетрясениеСегодня, 17:57Захарова заявила о готовности РФ обменять 630 военных с УкраинойСегодня, 17:44Баку резко отреагировал на недружественный в отношении Азербайджана шаг польского лидераСегодня, 17:35Байден: Вашингтон намерен «положить конец войне», отстранив ХАМАС от властиСегодня, 17:33Европарламент утвердил новый состав ЕврокомиссииСегодня, 17:18Председатель ЦИК призвал политические партии к активному участию в муниципальных выборахСегодня, 17:15Запущена первичная версия глобального «Портала зеленого роста» - ВИДЕОСегодня, 16:59Земли аграрного назначения в Карабахе и Восточном Зангезуре будут сдаваться в аренду через инвестконкурсыСегодня, 16:50Песня «Ay Laçın» в исполнении Замика прозвучала в турецком сериале – ВИДЕОСегодня, 16:45
Все новости

1news TV

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TVМОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖНедавно стартовал новый учебный год, а это значит, что 1news.az совместно с Министерством науки и образования продолжает рубрику «Моя школа». В04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TVСнова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО
1news TVПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО09 / 08 / 2024, 09:31
Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TVЕлена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ06 / 08 / 2024, 09:50
Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана
1news TVНостальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана29 / 05 / 2024, 10:23
МОЯ ШКОЛА. Директор Парвана Аббасова: «Нужно прививать ученикам правильные жизненные ценности…» - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TVМОЯ ШКОЛА. Директор Парвана Аббасова: «Нужно прививать ученикам правильные жизненные ценности…» - ВИДЕОРЕПОРТАЖ24 / 05 / 2024, 13:35