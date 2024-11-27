Распространено заявление Общины Западного Азербайджана

Община Западного Азербайджана распространила заявление.

Представляем заявление: «Французский канал ARTE показал документальный фильм, полный такой клеветы и наговора в адрес Азербайджана, как: «Азербайджанцы и турки - два братских народа, способные совершать одни и те же зверства».

Недавно, во время COP29, мы стали свидетелями грязной кампании против Азербайджана со стороны ряда западных СМИ. Те, кто лживо называет себя независимыми СМИ, и кричат о «свободе слова», превратились в инструмент в руках азербайджанофобских и исламофобских политических кругов. К сожалению, некоторые западные СМИ продолжают распространять россказни о «христианской Армении и мусульманском Азербайджане» и заставляют общества подходить к этому вопросу исключительно с позиций этнического и религиозного фанатизма.

Упомянутый документальный фильм является еще одним примером того, как расизм и ненависть к Азербайджану распространились во всех сферах французского общества в XXI веке. Регулярные мелкие заявления называющего себя дипломатом посла Франции в Армении, нацеленные на Азербайджан, позорящие свою страну, «воодушевляющие» радикальную часть армянского общества, наряду с расизмом показывают сильную деградацию политического истеблишмента Франции», - говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

Источник: АЗЕРТАДЖ