Председатель ЦИК призвал политические партии к активному участию в муниципальных выборах

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов считает, что члены политических партий должны активно участвовать в очередных муниципальных выборах, назначенных на 29 января 2025 года.

По информации Report, на сегодняшнем заседании ЦИК М.Панахов отметил, что необходимо быть активными в этом направлении.

«Я настаиваю на участии политических партий в выборах. С сегодняшнего дня вы должны быть активны в этом направлении, необходимо работать над участием партий в выборах», - заявил председатель ЦИК.