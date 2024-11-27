Захарова заявила о готовности РФ обменять 630 военных с Украиной

Россия готова в кратчайшие сроки провести обмен военнопленными с Украиной.

Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

«Мы же заинтересованы в конструктивном диалоге, мы нацелены на скорейшее возвращение пленных домой, готовы уже сейчас провести обмен 630 военнослужащих, одновременно начать организационные мероприятия по подготовке последующих обменов», — сказала дипломат.

Источник: ТАСС