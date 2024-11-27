Названы сайты, подвергшиеся наибольшему количеству кибератак во время COP29

Государственная служба специальной связи и информационной безопасности Азербайджана (ГСССИБ) фиксировала непрекращающиеся кибератаки во время 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Подавляющее большинство этих кибератак было нацелено на информационный интернет-ресурс cop29.az.

Об этом сообщили в ГСССИБ в ответ на запрос АЗЕРТАДЖ о количестве кибератак на интернет-ресурсы Азербайджана во время COP29.

Отмечается, что всего за время мероприятия госслужба зарегистрировала 1,09 миллиарда запросов.

«Поскольку 97 процентов запросов на информационные ресурсы COP29 осуществлялись с целью кибератаки, они были немедленно заблокированы ГСССИБ. В этот период наряду с информационными ресурсами COP29 наблюдались попытки кибератак и на информационные системы других государственных учреждений.

Наибольшее количество атак наблюдалось на сайт cop29.az и системы доменных имен (Domain Name System) (DNS) зоны gov.az. Также были зафиксированы многочисленные кибератаки на ряд серверов государственных учреждений, расположенных в Дата-центре ГСССИБ, и на сайт president.az. Таким образом, за указанный период в доменную систему зоны gov.az были отправлены множественные запросы с 14,5 миллиона различных IP-адресов, киберзапросы типа кибератак (DNS flood), потребляющие ресурсы сетевого оборудования и создающие трудности в обработке легитимного трафика. Также на ряде государственных сайтов, в том числе president.az и информационных ресурсах других хостинговых систем, наблюдались попытки целевых кибератак (объемных DDOS-атак), делающие ресурсы недоступными путем отправки с разных IP-адресов крупных пакетов по 7,48 Gbps и загрузки сетевого канала», - говорится в ответе на запрос.