Соглашение о прекращении огня между Ливаном и Израилем вступило в силу сегодня в 06:00 по бакинскому времени в соответствии с американо-французской инициативой.

Как сообщила газета Al Nahar, документ предусматривает постепенное развертывание частей ливанской армии вдоль южной границы при поддержке Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ).

В свою очередь, Израиль будет постепенно (в период до 60 дней) выводить свои войска из Южного Ливана.

Премьер-министр республики Наджиб Микати выразил удовлетворение по поводу достигнутого соглашения о перемирии, которое, по его словам, вернет стабильность на ливано-израильскую границу. Он подтвердил приверженность правительства выполнению резолюции 1701 Совбеза ООН и намерение усилить присутствие ливанской армии на юге страны в сотрудничестве с ВСООНЛ.

По сведениям издания, власти Ливана возьмут на себя обязательство по предотвращению деятельности незаконных вооруженных группировок на территории страны и поставок им оружия контрабандным путем. Все нелегальные объекты, занимающиеся производством оружия и боеприпасов, будут демонтированы, а запасы вооружений конфискованы.

С одобрения Израиля и Ливана будет создан комитет по наблюдению за выполнением резолюции 1701 СБ ООН, в который войдут США, Франция и Великобритания. Соединенные Штаты будут также способствовать непрямым переговорам между Израилем и Ливаном с целью урегулирования сохраняющихся пограничных проблем.

Источник: ТАСС