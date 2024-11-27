Минобороны: Пятеро из шести погибших в ДТП в Товузе были военными - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

Министерство обороны сообщило, что пятеро из 6 погибших в ДТП в Товузе были военными.

Как говорится в сообщении Министерства обороны, 27 ноября на территории Товузского района во внеслужебное время погибли пятеро военнослужащих азербайджанской армии - старший прапорщик Руслан Гурбанов , военнослужащие сверхсрочной службы старший сержант Габиль Алыев, сержант Алиев Бахлул , сержант Ахмедов Галандар и младший сержант Мехтиев Туран.

22:00

В селе Алимарданлы Товузского района произошло тяжелое ДТП, в котором погибли шесть человек, сообщает Report.

Согласно информации, на сельской дороге столкнулись два автомобиля, в результате чего шесть человек от полученных травм скончались на месте происшествия, еще один госпитализирован с тяжелыми повреждениями.

На месте работают сотрудники экстренных служб, обстоятельства произошедшего выясняются.