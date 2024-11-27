Достигнутое на COP29 соглашение полностью отвечает интересам Великобритании

Соглашение, достигнутое на COP29, полностью отвечает интересам Великобритании.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал министр энергетической безопасности и нулевых выбросов Великобритании Эд Милибэнд во время своего выступления в парламенте.

В ходе слушаний в Палате общин парламента, посвященных COP29, министр рассказал об итогах мероприятия и принятых решениях, а также ответил на вопросы коллег. Он отметил, что достигнутое в Баку соглашение создает новую глобальную панораму.

По словам Милибэнда, перспектива того, что, согласно соглашению, свой вклад в достижение финансовой цели наряду с традиционными донорами внесут также новые стороны, является справедливым и правильным подходом.

Привлекая внимание к важности соглашения, достигнутого на COP29 по углеродным рынкам, британский министр констатировал важность многосторонности, заявив, что это единственный путь, несмотря на трудности сближения позиций почти 200 стран.

Британские депутаты, принимавшие участие в слушаниях, заявили, что приветствуют соглашение, достигнутое на COP29.