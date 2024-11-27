Госдепартамент США стал задумываться, как не дать Иревану сойти с так называемого демократического пути.

Об этом говорится в поступившем в распоряжение ТАСС сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

«Американцы задумываются, как не дать Еревану сойти с так называемого демократического пути, выход видят в «укреплении» действующей в Армении «недостаточно надежной» вертикали власти своими проверенными клевретами.

Таковыми в глобалистских демократизаторских кругах США считают партии «Республика» Арама Саркисяна, «Во имя республики» Армана Бабаджаняна, «Европейскую партию Армении» Тиграна Хзмаляна, «Христианско-демократическую партию» Левона Шириняна», - отмечается в сообщении.

Источник: ТАСС