В рамках конференции COP29 медицинская помощь оказана 826 людям - ФОТО

В рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) медицинские учреждения, подведомственные Агентству обязательного медицинского страхования (TƏBİB), зафиксировали 826 обращений за медицинской помощью.

Из общего числа обратившихся 199 человек получили помощь в медицинских пунктах, 492 обратились в бригады скорой помощи. Амбулаторное лечение получили 107 человек, а 28 были госпитализированы. В «Yeni Klinika» успешно проведена хирургическая операция иностранному гражданину (брайдэктомия, аппендэктомия, дренирование абсцесса), после чего он был выписан на амбулаторное лечение в удовлетворительном состоянии.

Пациенты, нуждавшиеся в квалифицированной медицинской помощи, проходили обследование и лечение в «Yeni Klinika», Сабунчинском медицинском центре, Клиническом медицинском центре и Центральной больнице нефтяников.

Обращения поступали от граждан 87 стран, включая представителей Азии, Африки, Европы, Америки и Австралии. Среди них были граждане Азербайджана, Индии, США, Кении, Китая, Египта, Пакистана, Великобритании, Зимбабве, Бразилии, Нидерландов, Аргентины и других стран, таких как Германия, Россия, Турция, Япония, Грузия, Иран, Канада и Швейцария.

Основные причины обращений включали травмы различной степени тяжести, гипертонические состояния, гастроэнтерологические патологии, невротические и эмоциональные реакции, болевые синдромы различных органов и систем, а также респираторные вирусные инфекции.

Напомним, что во время конференции в соответствующих зонах работали 60 бригад скорой помощи. Медицинские пункты были организованы в Международном аэропорту Гейдар Алиев, Центре Гейдара Алиева, Деревне атлетов, а также на станциях метро «Кероглу», «28 Мая», «Элмляр Академиясы» и в местах проживания гостей.