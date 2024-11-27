СМИ: Пашинян наводит порядок в команде и избавляется от скандальных фигур

Кошмар увольнений премьер-министром Армении Николом Пашиняном посредством СМС-сообщений дошел до регионов.

Об этом пишет газета «Жоховурд», развивая тему.

«Наряду с «чисткой» законодательной и исполнительной власти Пашинян начал «чистку» и в региональных структурах правящей партии «Гражданский договор», - пишет издание.

Как сообщает газета, Пашинян поручил заместителю председателя Правления партии Геворку Папояну, «ответственному за регионы», провести чистку политической команды, а тех членов региональных структур партии, которые так или иначе оказались в центре скандалов, исключить из нее.

«Перед выборами Пашинян решил навести порядок в команде и избавиться от скандальных фигур, чтобы набрать голоса граждан.

Параллельно с этим премьер-министр назначает на должности глав региональных структур партии доверенных лиц. Например, крестник Пашиняна, новоназначенный министр территориального управления и инфраструктур Армении Давид Худатян, который до этого занимал должность губернатора Армавирской области, несколько дней назад был избран председателем правления Армавирской территориальной организации партии.

Очевидно, что партия «Гражданский договор» уже готовится к очередным или, возможно, внеочередным выборам», – пишет издание.