МИД Турции рассчитывает на постоянный режим прекращения огня в Ливане

МИД Турции приветствовал установление режима прекращения огня между Израилем и Ливаном и выразил надежду на то, что он будет постоянным.

«Мы приветствуем, что переговоры о прекращении огня в Ливане дали положительный результат, и надеемся, что прекращение огня будет постоянным. Международное сообщество должно оказать давление на Израиль, чтобы он строго соблюдал режим прекращения огня и компенсировал ущерб, причиненный им Ливану. Турция готова оказать необходимую поддержку для установления мира внутри Ливана», - говорится в заявлении ведомства.

МИД указал, что «для обеспечения мира и стабильности в регионе необходимо как можно скорее объявить постоянное и всеобъемлющее прекращение огня в секторе Газа и положить конец агрессивной политике Израиля».

Соглашение о прекращении огня между Ливаном и Израилем вступило в силу в 04:00 по местному времени (06:00 по Баку) в соответствии с американо-французской инициативой. Как сообщила газета Al Nahar, документ предусматривает постепенное развертывание частей ливанской армии вдоль южной границы при поддержке Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ). В свою очередь Израиль будет постепенно (в период до 60 дней) выводить свои войска из Южного Ливана. С одобрения Израиля и Ливана будет создан комитет по наблюдению за выполнением резолюции 1701 СБ ООН, в который войдут США, Франция и Великобритания. Соединенные Штаты будут также способствовать непрямым переговорам между Израилем и Ливаном с целью урегулирования сохраняющихся пограничных проблем.

Источник: ТАСС