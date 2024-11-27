«Игра в кальмара» возвращается на экраны с новыми смертельными испытаниями – ВИДЕО

Netflix презентовал официальный трейлер продолжения южнокорейского сериального хита «Игра в кальмара», второй сезон которого выйдет на стриминге 26 декабря.

В описании к трейлеру раскрывается сюжет второго сезона сериала, который будет следующим: Три года спустя после победы в «Игре в кальмара» Игрок 456 отказался от поездки в США и вернулся с новым решением. Ки-хун вновь погружается в таинственную игру на выживание, начиная еще одну смертельную игру (выживание на гигантской карусели с лошадками и т.д.) с новыми участниками, которые собрались, чтобы выиграть приз в 45,6 миллиарда вон.

Напомним, что первый сезон «Игры в кальмара» вышел осенью 2021-го и стал настоящим хитом по всему миру: за первые 28 дней ленту суммарно смотрели в течение 1,65 млрд часов – на тот момент проект был самым популярным сериалом в истории Netflix. Известно, что южнокорейский сериал завершится на третьем сезоне в 2025 году.

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