Министр: За последние 5 лет правительство Азербайджана реализовало 4 социальных пакета на 7 млрд манатов

За последние 5 лет правительство Азербайджана реализовало 4 социальных пакета на 7 млрд манатов, охвативших 4 млн человек.

Об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

«За последние 5 лет произошла большая трансформация системы занятости, количество трудовых договоров увеличилось на 600 тысяч, фонд заработной платы вырос втрое. Этот рост стал возможен благодаря созданию новых рабочих мест и «обелению» заработной платы. В основе государственной политики Азербайджана лежит благополучие наших граждан. Этот вопрос всегда держится под контролем», - подчеркнул Сахиль Бабаев.

Источник: Report