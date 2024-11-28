Скандальное «дело Пелико»: Во Франции судят мужчину, который «одалживал» жену другим – ФОТО - ВИДЕО

Во Франции судят 71-летнего Доминика Пелико, признавшегося в том, что неоднократно накачивал свою жену наркотиками и приглашал мужчин, которых он набирал в Интернете, чтобы изнасиловать ее без ее ведома, а также насиловал ее сам.

Всего в деле указано около 200 случаев изнасилования, которые происходили с 2011 по 2020 год в доме пары в Мазане. Большинство изнасилований совершал сам Доминик, но в некоторых сценах были задействованы незнакомцы. Полиция пока смогла установить личности только 51 из них – всего на видео обнаружили 72 мужчин.

Самому младшему из обвиняемых 26 лет, самому старшему – 74, пишет Figaro. Среди тех, кто совершал насилие над Жизель, были люди разных профессий: пожарный, водитель, электрик, тюремный охранник и медбрат. Большинство мужчин участвовали в изнасиловании только один раз, но есть и те, кто возвращался до шести раз, сообщает France24.

Процесс длится уже почти три месяца, в нем участвует 51 обвиняемый. Прокуратура потребовала для Пелико максимальный срок в виде 20-летнего тюремного заключения. Ожидается, что суд вынесет свой вердикт до 20 декабря.

В то время как Доминик Пелико признал свою вину, многие из его сообщников отрицают факт изнасилования Жизель Пелико, утверждая, что ими манипулировали, или что у них сложилось впечатление, что она дала свое согласие.

В суде Жизель отказалась от права на анонимность – таким образом женщина хотела поддержать других пострадавших от сексуализированного насилия. "Я говорю от имени каждой женщины, которую без ее ведома накачивали препаратами. Я возвращаю себе контроль над своей жизнью <...> У многих женщин нет доказательств. У меня они есть", – заявила в суде Жизель.

Она позволила журналистам опубликовать её полное имя, а суду – продемонстрировать видеозаписи, сделанные её мужем, когда её, погружённую в бессознательное состояние, насиловали незнакомцы. По её словам, это решение было принято в знак солидарности с другими жертвами насильников.

Судебный процесс, проливающий свет на понятие «химического подчинения» в делах о сексуальных преступлениях, привлек международное внимание.

Отказавшись от права на сохранение анонимности, Жизель Пелико стала иконой для активистов, борющихся против сексуального насилия. Ее поступок вызвал волну обсуждений по всему миру и уже сделал женщину символом борьбы против «культуры изнасилования» во Франции.

В Париже, Марселе, Бордо, Страсбурге, Нанте, Ренне и ряде других городах Франции, а также в Бельгии в поддержку 72-летней Жизель Пелико прошли уличные акции под лозунгами "Спасибо за смелость", "Стыдиться должны не жертвы, стыдиться должны насильники", "Мы все – Жизель".

Французские СМИ отмечают, что Жизель Пелико стала символом борьбы с сексуальными преступлениями во Франции, и восхищаются ее мужеством.

В открытом письме, опубликованном в газете Mond, журналистка, писательница и активистка Элен Девинк поблагодарила Пелико за её храбрость и выразила чувства многих других французов.

"Вы вошли в нашу жизнь, как в Авиньонский суд, через парадную дверь", – написала Девинк, одна из участниц французского движения #MeToo.

Подробности

О том, что Доминик Пелико годами насиловал жену, полицейские узнали случайно в 2020 году, когда проводили проверку в отношении мужчины по поводу другого эпизода. Француза поймали за скрытой съемкой под юбками посетительниц супермаркета в городе Карпантра. Для расследования полицейские изъяли его ноутбук, на котором и нашли папку с фотографиями и видео сцен насилия над супругой.

Выяснилось, что насильников Пелико искал на сайте Coco.fr, который позиционировал себя как "чат без регистрации", требуя от пользователей указать только пол, возраст, почтовый индекс и никнейм. Такой низкий порог входа сделал сайт популярным среди преступников. В июне 2024 года французская полиция закрыла сервис после расследования более 20 тысяч судебных разбирательств, связанных с этой платформой.

Жизель не догадывалась о том, что с ней происходило годами. За то время, что муж ее насиловал, женщина начала замечать у себя провалы в памяти и подозревала, что у нее могла развиться болезнь Альцгеймера.

С Домиником они прожили вместе около 50 лет. Сама Жизель называла его "отличным парнем" и не могла поверить, что он способен на насилие. В браке у них родилось трое детей. Сейчас они разведены.

Выступавшие в суде эксперты утверждали, что перед изнасилованиями Пелико поил жену смесью снотворных и анксиолитиков, а состояние Жизель после этого "было ближе к коме, чем ко сну".

Пелико было важно, чтобы жена не догадалась о происходящем. Пришедшим по объявлению мужчинам, как выяснили на суде, приходилось ждать иногда почти час, пока Жизель потеряет сознание. Кроме того, он выставлял им условия: запрещал пользоваться духами или курить, требовал греть руки и раздеваться на кухне, чтобы те случайно не забыли свои вещи в спальне, а также просил оставлять машину подальше от дома, чтобы не вызвать подозрений у соседей.

При этом мужчину не сильно волновало, как именно пришедшие предохраняются: он разрешал им насиловать жену и без презервативов, из-за чего она в итоге заразилась четырьмя инфекциями, передающимися половым путем.

За изнасилования Пелико никому не платил и никого не принуждал силой заниматься с его женой сексом, утверждают в прокуратуре. Все происходящее он снимал и тщательно документировал: отмечал, в какой день была сделана запись и кто именно на ней присутствует. Иногда использовал реальные имена мужчин, а иногда – только их прозвища.

Не только жена

Доминика Пелико обвиняют не только в изнасилованиях жены. Ему также вменяют попытку изнасилования другой женщины в 1999 году, убийство и изнасилование еще одной в 1991-ом, подстрекательство к изнасилованию, съемку насилия на видео, а также вторжение в частную жизнь. На компьютере мужчины нашли интимные фотографии его дочери, которая уверена, что тоже была в тот момент под воздействием препаратов, а также снимаки двух его невесток из ванной его с Жизель дома.

17 сентября Пелико впервые выступил в суде. До этого его выступления переносились по состоянию здоровья. После ДНК-теста он признал свою вину в попытке изнасилования женщины в 1999 году, а также в систематических изнасилованиях жены. Во время заседания он попросил у всей семьи прощение: "Я виновен в том, что сделал. Я прошу мою жену, моих детей, моих внуков, госпожу М., простить меня. Хотя это [то, что было сделано] непростительно. Я полностью признаю все содеянное," – заявил мужчина.

Госпожа М. – это еще одна пострадавшая от действий Пелико. Она выступала в суде свидетельницей, рассказывая, как ее муж по указке Доминика накачивал ее снотворными наркотическими средствами, а потом насиловал ее сам и позволял изнасиловать другим мужчинам. Он же изнасиловал Жизель, пока та находилась в бессознательном состоянии.

Свое поведение Доминик объяснил в суде тем, что якобы у него "была зависимость". "У меня были потребности. Я все разрушил, не задумываясь, как эгоист. И мне стыдно", – сказал мужчина. При этом он отрицает, что применял насилие к своим детям и внукам.

В суде он также пытался оправдать свои действия рассказами о тяжелом детстве и о том, что сам в 9 лет подвергся изнасилованию. "Я всегда носил с собой эту травму. <...> Ты не рождаешься таким, ты становишься таким", – заявил он.

Большинство других обвиняемых – 35 человек – утверждали, что они якобы думали, что участвуют в "постановке", придуманной семейной парой, чтобы разнообразить свою сексуальную жизнь.

Пелико же говорит, что это неправда, а все обвиняемые знали, на что соглашались. "Я такой же насильник, как и другие, которые здесь находятся. Они все знали. Они не могут этого отрицать", – сказал он.

Жизель до сих пор поражена тем, что никто из насиловавших ее мужчин не обратился в полицию. "Даже анонимный телефонный звонок мог бы спасти мою жизнь", – говорит женщина.

Она также добавила, что "никогда не была соучастницей" происходящего и "не притворялась спящей", а весь ее мир рухнул, когда в 2020 году полицейские показали ей кадры изнасилований с компьютера мужа.

Видеозаписи насилия над собой она смогла посмотреть только в 2024 году. "Для меня это ужасные сцены. <...> Я лежу неподвижно на кровати, и меня насилуют. Они обращаются со мной как с тряпичной куклой", – рассказывала Жизель во время заседания. Так как процесс проходит в открытом режиме, эти кадры будут показывать в суде.

Реакция

Дело Пелико запустило новую волну обсуждений проблемы сексуализированного насилия во Франции.

На фоне дела Пелико, французское правительство выделило дополнительное финансирование жертвам домашнего насилия и упростило процедуру подачи жалоб.

Премьер-министр Франции Мишель Барнье отметил "невероятное мужество Жизель Пелико" после посещения женской консультации в одной из парижских больниц. Он объявил, что правительство выделит дополнительные средства на поддержку жертв домашнего насилия, и сообщил, что уже произведено 33 000 выплат.

"Средства, выделяемые правительством на экстренную помощь, в этом году увеличились на более 7 миллионов евро дополнительного финансирования. Как вы знаете, с прошлого года жертвы домашнего насилия имеют право на финансовую поддержку, чтобы иметь возможность покинуть свой дом, найти убежище и покрыть ежедневные расходы", сказал Барнье.

Премьер-министр также добавил, что к концу 2025 года процедура подачи жалобы на домашнее насилие станет более упрощенной: "К концу 2025 года женщины смогут подавать жалобы, находясь в каждой французской больнице, где есть отделение скорой помощи или гинекологическая служба. Несколько больниц уже начали это делать, но мы собираемся, мы хотим предложить систематическую поддержку каждой жертве в одном единственном и безопасном месте".

Фемактивистки по всей стране восхваляют "достойное, храброе и радикальное" поведение Жизель, а женщины аплодируют ей после заседаний, в ее поддержку и против "культуры изнасилования" проходят десятитысячные акции.

"Жизель – уже не просто человек. Она теперь символ. Она выступает за всех переживших насилие. Она борется за то, чтобы не было виктимблейминга. Она герой", – написала одна из пользовательниц X.

"У нас во Франции очень сильна культура изнасилования. Пришло время системе правосудия сделать свою работу", – заявила вице-президент французской феминистской организации Dare To Be Feminist Валентина Риуфоль.

Президент другой феминистской организации Fondation des Femmes Анн-Сесиль Майлферт считает, что процесс над Пелико "стал символом худшего, на что способно мужское насилие". По ее словам, движение #MeToo хоть и повысило осведомленность о сексуализированном насилии, судебная практика по таким делам с того момента не сильно изменилась. Количество жалоб на изнасилования во Франции стало больше, при этом в 2021 году, например, следователи рассмотрели только 6% из них.

В этот раз если суд встанет на сторону Жизель, Пелико и другим обвиняемым грозит до 20 лет колонии, а еще это поможет миру взглянуть иначе на проблему сексуализированного насилия, уверены активистки и жители деревни, где жила пара.

Источники: Euronews. DW, Voice, Новое время и др.