Морской спецназ Азербайджана тренируется минировать корабли условного противника - ФОТО

На совместных учениях SAT-SAS-2024, проводимых с подразделениями подводного штурма и подводной обороны ВВС Азербайджана и Турции, выполнены очередные задачи.

Об этом 1news.az сообщили в Минобороны Азербайджана.

Согласно плану учений, подразделения морского спецназа двух стран с учетом мер безопасности выполнили задачи по обезвреживанию самодельных взрывных устройств, а также по установке специальных морских мин, незаметно подплыв под водой к целевому кораблю условного противника.

«Основное внимание на учениях уделяется углублению теоретических знаний военнослужащих, совершенствованию их практических навыков, а также взаимному обмену опытом», - сообщает Минобороны.