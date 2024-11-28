Trendyol запускает кампанию «Легендарные дни» для клиентов в Азербайджане - ФОТО

Ведущая платформа электронной коммерции Турции и одна из крупнейших платформ в мире - Trendyol, запускает кампанию «Легендарные дни» для клиентов в Азербайджане. Кампания с самыми “легендарными” скидками года пройдет в период с 27 ноября по 2 декабря.

Во время «Легендарных дней» пользователи Trendyol смогут воспользоваться скидкой 25% на все категории товаров — от электроники и кухонной техники до стильной одежды и товаров для личного ухода, при помощи промокода «Noyabr 25». Кроме того, любители шопинга получат доступ к дополнительным предложениям со скидками до 60% на определенные товары. Также, популярные кампании Trendyol, такие как «Колесо выигрыша» и «Поделись и выиграй», продолжат предоставлять дополнительные шансы на выигрыш.

В течение кампании Trendyol будет рад приветствовать клиентов на своем стенде, расположенном на Бакинском бульваре, рядом с Азербайджанским государственным театром кукол и пешеходным переходом. Посетители стенда смогут принять участие в специально организованных конкурсах и получить купоны на скидки номиналом 5000, 2000, 750, 500, 200 и 100 турецких лир.