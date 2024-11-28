Завтра в дном из столичных районов возникнут перебои в газоснабжении
Завтра в Ясамальском районе Баку возникнут перебои в газоснабжении.
Об этом говорится в сообщении Производственного объединения "Азеригаз".
Согласно информации, 29 ноября с 10:00 в целях ликвидации утечки газа на подземном газопроводе на улице А.Алекперова в Ясамальском районе Баку подача газа абонентам будет прекращена.
Временные ограничения коснутся абонентов, проживающих на улицах Алескера Алекперова, Исмаил бека Гутгашинлы, Сейфеддина Даглы и Кязыма Кязымзаде.
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