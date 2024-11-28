500 неправительственных организаций из более чем 100 стран выступили с заявлением о «Бакинском прорыве» на COP29

28 ноября Коалиция неправительственных организаций (НПО) СОР29 выступила с заявлением о «Бакинском прорыве».

АЗЕРТАДЖ представляет это заявление: «Коалиция НПО COP29, объединяющая около 500 организаций гражданского общества из более чем ста стран мира, поздравляет Азербайджанское государство с высочайшим уровнем организации COP29. Под председательством Азербайджана на COP29 был принят ряд критически важных решений, включая создание новых механизмов финансирования по климату, практическую реализацию статьи 6 Парижского соглашения, а также запуск Фонда для возмещения потерь и ущерба, что считается значительным достижением.

84 процента членов Коалиции НПО COP29 представляют гражданское общество наименее развитых и развивающихся стран. Естественно, мы бы предпочли, чтобы финансовых средств, отраженных в документе о новом климатическом финансировании, было больше. Однако мы понимаем, ценой каких трудностей и напряженных переговоров было достигнуто это коллективное решение с участием 198 сторон с различными взглядами. Мы убеждены, что достижение этого соглашения является результатом коллективных усилий и знаменует исторический момент для Баку. Мы уверены, что содержащийся в документе призыв к увеличению объемов финансирования послужит важнейшим ориентиром для будущих переговоров в рамках процесса СОР.

Мы продолжим упорную работу над усилением мер по климату в период после COP29, с выгодой используя наследие COP29 и не жалея усилий для продолжения стратегической линии в этом направлении».

Коалиция НПО COP29 была создана летом этого года по инициативе Азербайджанского национального форума НПО. В ходе COP29 число присоединившихся к Коалиции заметно увеличилось, в том числе за счет некоторых организаций со специальным статусом наблюдателя на СОР. Благодаря этой коалиции Азербайджан создал инклюзивную среду для неправительственных организаций Глобального Юга — как тех, которые имели возможность участвовать в COP29, так и тех, кто был лишен такой возможности. Коалиция НПО COP29 проводит смешанные встречи на регулярной основе. Из заявления также отчетливо следует, что Коалиция будет продолжать активную деятельность и в последующий после COP29 период.

В целом, инициативы азербайджанских НПО в последнее время получают активную поддержку со стороны зарубежных коллег. 15 ноября 2024 года на полях конференции COP29 по инициативе Азербайджанского национального форума НПО была проведена международная конференция по сотрудничеству неправительственных организаций стран Движения неприсоединения «Юг-Юг». По итогам международной конференции НПО, представляющие страны Движения неприсоединения, согласовали текст совместного заявления о роли неправительственных организаций в развитии климатических действий посредством сотрудничества «Юг-Юг». Заявление, распространенное среди институтов гражданского общества, представленных на COP29, подписали в общей сложности 1 023 представителя НПО и общественных активистов из 137 стран. Следует отметить, что впервые в истории неправительственных организаций страны институты гражданского общества из регионов, охватывающих 71 процент территории мира, выразили поддержку инициативе азербайджанских НПО.

По словам председателя правления Азербайджанского национального форума НПО Рамиля Искендерли, политика Азербайджанского государства с большим одобрением и уважением воспринимается на Глобальном Юге по мере того, как страна постепенно становится активным игроком Глобального Юга. Считаем, что настало время для создания Платформы неправительственных организаций Глобального Юга, отметил он.