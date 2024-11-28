TikTok запретит подросткам пользоваться бьюти-фильтрами

Социальная сеть TikTok вводит новые ограничения для пользователей младше 18 лет.

Подросткам запретят использовать меняющие внешность бьюти-фильтры. В компании заявили, что запрет вызван тем, что из-за фильтров молодые люди (особенно девочки) начинают критично относиться к своей внешности.

Также компания объявила о планах запретить детям до 13 лет регистрацию на платформе, сообщает The Guardian.

Запрет коснется исключительно «фильтров красоты», которые позволяют увеличивать губы, разглаживать или изменять тон кожи. Фильтров с комическими эффектами ограничения не коснутся.

Компания также заявила об усилении контроля за возрастом пользователей. До конца года TikTok начнет тестировать системы машинного обучения, которые будут блокировать аккаунты юных пользователей младше 13 лет. Это значит, что только в Великобритании могут быть удалены тысячи учетных записей.

Источник: РБК