В Иране назвали соглашение о перемирии в Ливане «унизительным для Израиля»

Согласие Израиля заключить соглашение о прекращении огня в Ливане свидетельствует лишь о том, что еврейское государство признало свое поражение в конфликте с ливанским шиитским движением «Хезболла», считает командующий иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС) Хосейн Салами.

«Прекращение огня на ливанском фронте является для сионистского режима (так называют Израиль иранские власти – ред.) не чем иным, как стратегическим и унизительным поражением. В войне против «Хезболлы» он даже и не приблизился к достижению своих целей и удовлетворению дьявольских желаний. Это [перемирие] может даже быть преамбулой для прекращения огня и завершения войны в Газе», - написал Салами в своем послании генеральному секретарю ливанского движения шейху Наиму Касему. Текст опубликовала пресс-служба КСИР.

Салами поздравил Касема с достигнутым перемирием, которое назвал «великой победой, одержанной благодаря храбрости и мужеству ливанского народа», и отметил «отвагу бойцов «Хезболлы» в противостоянии с Израилем».

Соглашение о прекращении огня между Израилем и Ливаном вступило в силу 27 ноября в 04:00 по местному времени в соответствии с американо-французской инициативой. Документ предусматривает размещение ливанской армии вдоль южной границы при поддержке Временных сил ООН в Ливане. В свою очередь, еврейское государство начнет постепенно (в период до 60 дней) выводить свои войска из Южного Ливана.

Источник: ТАСС